"Арсенал" оказался на грани вылета из Кубка Лиги

"Ньюкасл" сделал большой шаг к выходу в финал Кубка Лиги, выиграв первый полуфинальный матч на поле "Арсенала" со счетом 0:2.

Хозяева "Эмирейтс" начали матч с пары опасных моментов, но удар Вильяма Салиба с границы штрафной площади был заблокирован Дэном Берном, а Юрриен Тимбер пробил головой выше после углового.



Постепенно гости подстроились и принялись играть на контратаках. Лишь на 29-й минуте "Ньюкасл" провалился, когда Габриэль Мартинелли мог открыть счет, но пробил в штангу.



На 37-й минуте Мартин Дубравка ввел мяч в игру длинной передачей, Свен Ботман головой сделал скидку в штрафную, а Джейкоб Мерфи отдал короткую передачу на Александер Исака, который уже не мог промахнуться — 0:1.



Второй тайм начался с того, что Энтони Гордон сыграл на добивании после того, как Давид Райя отразил удар Исака из пределов штрафной — 0:2.



Поведя с комфортным счетом, "сороки" сосредоточились на оборонительных действиях. "Канониры" безраздельно владели мячом, оказывали давление, но все тщетно.



"Ньюкасл" оборонялся самоотверженно, практически не позволив "Арсеналу" создать реальных моментов, если не считать промах Жорижньо.



Впереди еще ответная встреча на "Сент-Джеймс Парк", но победа с перевесом в два гола на поле соперника является серьезной заявкой для "Ньюкасла" на выход в финал.



"Арсенал" — "Ньюкасл" — 0:2 (0:1)



Голы: Исак 37, Гордон 51.



"Арсенал": Райя, Льюис-Скелли (Зинченко 78), Габриэль, Салиба, Тимбер, Партей (Жоржиньо 59), Райс, Троссард (Жезус 59), Эдегор, Мартинелли, Хаверц.



"Ньюкасл": Дубравка, Холл, Берн, Ботман, Ливраменто, Жоэлинтон, Тонали, Уиллок (Лонгстафф 65), Гордон (Альмирон 76), Мерфи (Келли 65), Исак (Барнс 65).



Предупреждения: Зинченко — Жоэлинтон, Гордон.