"Арсенал" оказался на грани вылета из Кубка Лиги
"Ньюкасл" сделал большой шаг к выходу в финал Кубка Лиги, выиграв первый полуфинальный матч на поле "Арсенала" со счетом 0:2.
Хозяева "Эмирейтс" начали матч с пары опасных моментов, но удар Вильяма Салиба с границы штрафной площади был заблокирован Дэном Берном, а Юрриен Тимбер пробил головой выше после углового.
Постепенно гости подстроились и принялись играть на контратаках. Лишь на 29-й минуте "Ньюкасл" провалился, когда Габриэль Мартинелли мог открыть счет, но пробил в штангу.
На 37-й минуте Мартин Дубравка ввел мяч в игру длинной передачей, Свен Ботман головой сделал скидку в штрафную, а Джейкоб Мерфи отдал короткую передачу на Александер Исака, который уже не мог промахнуться — 0:1.
Второй тайм начался с того, что Энтони Гордон сыграл на добивании после того, как Давид Райя отразил удар Исака из пределов штрафной — 0:2.
Поведя с комфортным счетом, "сороки" сосредоточились на оборонительных действиях. "Канониры" безраздельно владели мячом, оказывали давление, но все тщетно.
"Ньюкасл" оборонялся самоотверженно, практически не позволив "Арсеналу" создать реальных моментов, если не считать промах Жорижньо.
Впереди еще ответная встреча на "Сент-Джеймс Парк", но победа с перевесом в два гола на поле соперника является серьезной заявкой для "Ньюкасла" на выход в финал.
"Арсенал" — "Ньюкасл" — 0:2 (0:1)
Голы: Исак 37, Гордон 51.
"Арсенал": Райя, Льюис-Скелли (Зинченко 78), Габриэль, Салиба, Тимбер, Партей (Жоржиньо 59), Райс, Троссард (Жезус 59), Эдегор, Мартинелли, Хаверц.
"Ньюкасл": Дубравка, Холл, Берн, Ботман, Ливраменто, Жоэлинтон, Тонали, Уиллок (Лонгстафф 65), Гордон (Альмирон 76), Мерфи (Келли 65), Исак (Барнс 65).
Предупреждения: Зинченко — Жоэлинтон, Гордон.
08.01.2025 00:55
Просмотров: 784
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
сороки заклювали...
(ответить)
хаза гондон ты здесь?!!?
(ответить)
Хаза ты здесь братан?
(ответить)
Энтони Гордон в стиле Анри отпраздновал гол в ворота «Арсенала» на «Эмирейтс» – команда Артеты проигрывает 0:2 во втором тайме
(ответить)
Всем похуй на калолей ландана
(ответить)
Нихуя се фартануло с календарем...
12.01 КА МЮ
15.01 ПЛ Тоттеншит
18.01 ПЛ Вилла
25.01 ПЛ Вулвз
01.02 ПЛ Сити
05.02 КАЛ НЮ
(ответить)
Эдегор труп ебаный, никто пробить по воротам не может нормально - сороки по делу взяли матч, но ответку гляну. 0-2 отыгрывается...
(ответить)
Заметили, что все испанские коучи сдулись в АПЛ? Пепка, Лопетигуи, Артета. Даже Эмери уже не торт.
(ответить)
еще раз повторюсь:
надеюсь, последний сезон Артеты.
вон берите лысого с Ноттингема.
(ответить)
Выше пара пидорасов
(ответить)
С победой пидралика и гейбоя
(ответить)
Любите Арсенал, верьте в Арсенал и вы обязательно будете обоссаны (с) гейбой
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий