"Арсенал" оказался на грани вылета из Кубка Лиги

Энтони Гордон "Ньюкасл" сделал большой шаг к выходу в финал Кубка Лиги, выиграв первый полуфинальный матч на поле "Арсенала" со счетом 0:2.

Хозяева "Эмирейтс" начали матч с пары опасных моментов, но удар Вильяма Салиба с границы штрафной площади был заблокирован Дэном Берном, а Юрриен Тимбер пробил головой выше после углового.

Постепенно гости подстроились и принялись играть на контратаках. Лишь на 29-й минуте "Ньюкасл" провалился, когда Габриэль Мартинелли мог открыть счет, но пробил в штангу.

На 37-й минуте Мартин Дубравка ввел мяч в игру длинной передачей, Свен Ботман головой сделал скидку в штрафную, а Джейкоб Мерфи отдал короткую передачу на Александер Исака, который уже не мог промахнуться — 0:1.

Второй тайм начался с того, что Энтони Гордон сыграл на добивании после того, как Давид Райя отразил удар Исака из пределов штрафной — 0:2.

Поведя с комфортным счетом, "сороки" сосредоточились на оборонительных действиях. "Канониры" безраздельно владели мячом, оказывали давление, но все тщетно.

"Ньюкасл" оборонялся самоотверженно, практически не позволив "Арсеналу" создать реальных моментов, если не считать промах Жорижньо.

Впереди еще ответная встреча на "Сент-Джеймс Парк", но победа с перевесом в два гола на поле соперника является серьезной заявкой для "Ньюкасла" на выход в финал.

"Арсенал" — "Ньюкасл" — 0:2 (0:1)

Голы: Исак 37, Гордон 51.

"Арсенал": Райя, Льюис-Скелли (Зинченко 78), Габриэль, Салиба, Тимбер, Партей (Жоржиньо 59), Райс, Троссард (Жезус 59), Эдегор, Мартинелли, Хаверц.

"Ньюкасл": Дубравка, Холл, Берн, Ботман, Ливраменто, Жоэлинтон, Тонали, Уиллок (Лонгстафф 65), Гордон (Альмирон 76), Мерфи (Келли 65), Исак (Барнс 65).

Предупреждения: Зинченко — Жоэлинтон, Гордон.


Метки Арсенал, Кубок Лиги, Ньюкасл, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2025 00:55

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Последние комментарии:




  1. live-juve 08.01.2025 01:37 # live-juve
    сороки заклювали...

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  2. lodi 08.01.2025 01:22 # lodi
    хаза гондон ты здесь?!!?

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  3. lodi 08.01.2025 01:20 # lodi
    Хаза ты здесь братан?

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  4. narcot 08.01.2025 01:18 # narcot
    Энтони Гордон в стиле Анри отпраздновал гол в ворота «Арсенала» на «Эмирейтс» – команда Артеты проигрывает 0:2 во втором тайме

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  5. shegdaniels 08.01.2025 01:08 # shegdaniels
    Всем похуй на калолей ландана

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  6. dexter 08.01.2025 01:08 # dexter
    Нихуя се фартануло с календарем...

    12.01 КА МЮ
    15.01 ПЛ Тоттеншит
    18.01 ПЛ Вилла
    25.01 ПЛ Вулвз
    01.02 ПЛ Сити
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  7. redwhitegun 08.01.2025 01:04 # redwhitegun
    Эдегор труп ебаный, никто пробить по воротам не может нормально - сороки по делу взяли матч, но ответку гляну. 0-2 отыгрывается...

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  8. brown-ale 08.01.2025 01:03 # brown-ale
    Заметили, что все испанские коучи сдулись в АПЛ? Пепка, Лопетигуи, Артета. Даже Эмери уже не торт.

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  9. wengerrrro 08.01.2025 00:59 # wengerrrro
    еще раз повторюсь:
    надеюсь, последний сезон Артеты.
    вон берите лысого с Ноттингема.

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  10. gameboy 08.01.2025 00:58 # gameboy
    Выше пара пидорасов

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  11. electric 08.01.2025 00:58 # electric
    С победой пидралика и гейбоя

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  12. bembo 08.01.2025 00:58 # bembo
    Любите Арсенал, верьте в Арсенал и вы обязательно будете обоссаны (с) гейбой

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