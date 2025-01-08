"Юнайтед" готов продать Майну, Гарначо и Хейлунда

Расмус Хейлунд, Алехандро Гарначо и Кобби Майну "Манчестер Юнайтед" готов выслушать предложения других клубов по полузащитнику Кобби Майну, вингеру Алехандро Гарначо и нападающему Расмусу Хейлунду, которые прежде считались неприкасаемыми.

В последние годы "Юнайтед" испытывал большие проблемы с продажей игроков. Клубу было сложно избавиться от футболистов, которые покупались за огромные деньги и имели роскошные зарплаты.

"Юнайтед" по-прежнему находится под давлением правил финансового фейр-плей, и теперь, утверждает The Guardian, "красные дьяволы" открыты к расставанию даже с наиболее ценными активами среди своих игроков.

"Юнайтед" активно не ищет покупателей на упомянутых Майну, Гарначо и Хейлунда, но готов рассмотреть серьезные предложения, утверждает The Guardian.

При этом Майну и Гарначо имеют статус доморощенных игроков, поэтому все деньги с их продажи были бы зачтены в качестве чистой прибыли при расчетах, связанных с ФФП.

Фактически "Юнайтед" допускает продажу каждого своего игрока, включая летних новичков Лени Йоро, Нуссаира Мазрауи, Матттейса Де Лигта, Мануэля Угарте и Джошуа Зиркзее.


Метки Гарначо, Майну, Манчестер Юнайтед, Хейлунд

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2025 00:05

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  1. alexomck 08.01.2025 00:09 # alexomck
    Лол, Диалло не хватает в списке. Всех молодых с потенциалом продать и ветеранами с баварий закупаться. Будет турецко-млсный клуб АПЛ.

    (ответить)

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