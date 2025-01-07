Илон Маск хочет купить "Ливерпуль"

Отец Илона Маска заявил, что американский миллиардер хотел бы купить "Ливерпуль".

В данный момент "Ливерпуль" принадлежит американской компании Fenway Sports Group, которая давно находится в поисках внешних инвестиций, но возможность полной продажи клуба с "Энфилда" не рассматривала.



Тем не менее, Эрролл Маск допускает, что его сын Илон попытается потратить на "Ливерпуль" часть из своего состояния в 340 миллиардов фунтов.



"Я не могу комментировать это. А то они поднимут цену".



"Действительно ли Илон хочет купить "Ливерпуль"? О, да. Но это не означает, что он купит. Да, разумеется, он бы хотел купить. Каждый бы хотел — и я в том числе".



"Его (Илона) бабушка родилась в Ливерпуле, и у нас есть родственники в Ливерпуле. Нам посчастливилось многое узнать о "Битлз", потому что они росли с кое-кем из нашей семьи", — сообщил Маск-старший Times Radio.