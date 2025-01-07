"Борнмут" приобрел Хулио Солера
"Борнмут" объявил о приобретении левого защитника аргентинского "Лануса" Хулио Солера.
Если верить BBC, стоимость сделки по Солеру составила 11.5 млн. фунтов, включая 6.5 млн. фунтов в виде гарантированной суммы.
К своим 19 годам Солер сыграл 58 матчей за "Ланус", дебютировав за первую команду еще в 2022 году.
Солер родился в Парагвае, но на юношеском уровне представлял сборную Аргентины.
В команде Андони Ираолы новичок будет конкурировать за игровые минуты с Милошем Керкезом, за которым охотятся топ-клубы.
07.01.2025 22:00
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