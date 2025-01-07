"Челси" лидирует в борьбе за Майну

"Челси" будет наиболее вероятным направлением для полузащитника Кобби Майну, если тот покинет "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, "Юнайтед" зашел в тупик, пытаясь договориться с Майну о новом контракте, и эта ситуация привлекла внимание топ-клубов Европы.



Гранды ожидают, что Майну будет продан грядущим летом или уже в этом месяце, если переговоры так и не сдвинутся с мертвой точки.



Если Майну все-таки будет суждено покинуть "Юнайтед", то 19-летний игрок сборной Англии с высокой вероятностью отправится в "Челси".



Свой действующий контракт Майну заключил в 2023 году, и рассчитан он до июня 2027, однако в "Юнайтед" понимают, что Кобби нужна новая сделка, отражающая изменившийся статус игрока в клубе и сборной.



"Юнайтед" пока не потерял надежду склонить Майну к новому контракту, но зарплатная ведомость "красных дьяволов" и так перегружена игроками вроде Каземиро, Маркуса Рэшфорда и Антони.