Кунья пообещал купить новые очки сотруднику "Ипсвича"

Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья добился сокращения своей дисквалификации, пообещав купить сотруднику "Ипсвича" новые очки.

Неделю назад FA объявила, что независимая комиссия дисквалифицировала Кунью на два матча и оштрафовала на 80,000 фунтов за инцидент после матча Премьер-Лиги против "Ипсвича" 14 декабря.



Тогда, напомним, Кунья локтем ударил сотрудника службы безопасности "Ипсвича" по голове, а затем сбил с оппонента очки.



Сейчас независимая комиссия опубликовала письменные причины своего вердикта, и из этого документа следует, что изначально 25-летнему бразильцу грозила дисквалификация на три матча.



Комиссия сократила срок дисквалификации с трех до двух матчей после того, как Кунья раскаялся и пообещал купить сотруднику "Ипсвича" новые очки. А размер штрафа был снижен со 120,000 до 80,000 фунтов.



Добавим, Кунья уже пропустил один матч и вернется на поле после поединка Кубка Англии против "Бристоль Сити".



