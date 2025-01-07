"Сити" придется потратить 50 млн. фунтов на Мармуша

"Манчестер Сити" придется раскошелиться на 50 миллионов фунтов, чтобы заполучить нападающего "Айнтрахт" Омара Мармуша в этом месяце.

Мармуш оказался на радаре многих больших клубов благодаря своей отличной игре в этом сезоне, в котором он забил 18 голов и отдал 12 результативных передач в 24 матчах.



"Айнтрахт" держится на третьем месте в Бундеслиге, претендуя на путевку в Лигу Чемпионов, поэтому клуб из "Айнтрахта" не желает терять своего бомбардира посреди сезона.



Как сообщает talkSPORT, только сумма в 50 млн. футов заставит "Айнтрахт" отпустить Мармуша в январе, и теперь "Сити" должен решить, стоит ли 25-летний египтянин этих денег.