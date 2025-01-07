"Боруссия" проявила интерес к Рэшфорду

Дортмундская "Боруссия" стала очередным клубом, проявившим интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду.

"Юнайтед" сделал Рэшфорда доступным для трансфера в зимнее окно, но Маркус, вероятно, уйдет только в аренду после того, как отверг интерес из Саудовской Аравии.



Ранее Рэшфорда сватали в различные клубы Серии А, а теперь, сообщает Daily Mirror, интерес к 27-летнему игроку сборной Англии проявила "Боруссия".



"Юнайтед" и "Боруссию" связывают рабочие отношения — только в прошлом сезоне "красные дьяволы" отправляли вингера Джейдона Санчо в аренду Дортмунд.



Правда, чтобы переход Рэшфорда в "Боруссию" был возможен, "Юнайтед" будет вынужден субсидировать часть зарплаты Маркуса в 325,000 фунтов в неделю.