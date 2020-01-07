Лопетеги провел тренировку "Вест Хэма" во вторник
Несмотря на слухи насчет своего увольнения, наставник "Вест Хэма" Хулен Лопетеги провел тренировку команды во вторник.
Накануне появилась информация, что "Вест Хэм" принял решение уволить Лопетеги и уже вступил в переговоры с бывшим главным тренером "Челси" Грэмом Поттером.
Несмотря на эти спекуляции, во вторник Лопетеги, как обычно, присутствовал на тренировочной базе "Вест Хэма", готовя команду к матчу 3-го раунда Кубка Англии против "Астон Виллы" в пятницу.
Sky Sports ожидает, что ближайшие 24 часа будут определяющими для будущего Лопетеги. Поттер, которого "Вест Хэм" готов пригласить на место Хулена, также вызывает интерес у "Эвертона".
07.01.2025 17:00
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Эй охранник!
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