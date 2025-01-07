Обмеянг объяснил, почему никогда не извинится перед Артетой

Бывший капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обмеянг объяснил, почему никогда не извинится перед главным тренером "канониров" Микелем Артетой.

Разлад в отношениях Обамеянга и Артеты случился в разгар сезона 2021/22. Пьер-Эмерик был лишен капитанской повязки в "Арсенале" и затем отпущен свободным агентом в "Барселону".



Обамеянг по-настоящему разозлил Артету в декабре 2021, когда совершил несанкционированную поездку во Францию к больной маме в обстановке пандемии коронавируса и вдобавок вернулся с опозданием.



"Виноват. Я должен был вернуться предыдущим вечером, но я прибыл утром. Я не сказал им, что пропущу перелет, потому что я был занят медицинскими делами мамы".



"Я прямиком отправился на командное собрание. После этого он (Артета) сказал: "Пойдем со мной". И там он начал кричать. Он сказал, что я не мог так поступить, потому что я был капитаном, и это было неприемлемо".



"Он сказал, что я вонзил ему нож в спину. Я не знаю, почему он так сказал. Я был по-настоящему зол, потому что это не было правдой, и он знал, почему я уезжал".



"Он знал причину и знал, что произошло. Он знал, что мне было непросто в том году. Я ожидал, что он поможет мне, а не будет добивать меня таким образом".



"Когда я опаздываю, это моя вина. Не проблема. Я всегда извинюсь. Но в данном случае я никогда не извинюсь".



"Извиняться за то, что я перевозил свою маму из Лаваля в Лондон? Нет. Даже если бы я опоздал на день, я бы никогда не извинился. Ты либо понимаешь, либо нет. Если нет, не давай день отгула или скажи, что лететь нельзя", — сообщил Обамеянг The Athletic.