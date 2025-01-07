Эванилсон перенес операцию на стопе

Нападающий "Борнмута" Эванилсон перенес операцию после перелома стопы.

Эванилсон был вынужденно заменен в концовке победного для "Борнмута" матча Премьер-Лиги против "Эвертона" в минувшую субботу (1:0).



Углубленное обследование обнаружило, что 25-летний бразилец получил перелом плюсневной кости и нуждается в хирургическом вмешательстве.



Из официального заявления "Борнмута" следует, что операция прошла успешно, однако клуб не называет сроки восстановления Эванилсона.



Добавим, Эванилсон забил пять голов в 19 матчах Премьер-Лиги за "Борнмут" после своего перехода из "Порту" за рекордные для "вишенок" 40 миллионов фунтов в августе.