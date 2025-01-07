"Тоттенхэм" продлил контракт с Соном до 2026 года

"Тоттенхэм" объявил о продлении контракта со своим капитаном Соном Хен Мином на 12 месяцев — до лета 2026.

Сон выступает за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Байера" в августе 2015, с тех пор забив 169 голов в 431 матче. Южнокорейский нападающий уже является четвертым лучшим бомбардиром в истории лондонского клуба.



За почти десятилетие в "Тоттенхэме" Сон не выиграл никаких трофеев, но в 2019 году достиг со "шпорами" финала Лиги Чемпионов.



В этом сезоне 32-летний Сон отличился пять раз и отдал шесть результативных передач в 17 матчах Премьер-Лиги, где "Тоттенхэм" занимает 12-е место.



Ранее ходили слухи, что Сон остался расстроен решением клуба воспользоваться опцией продления вместо, чтобы предложить ему новую сделку.