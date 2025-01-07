"Тоттенхэм" продлил контракт с Соном до 2026 года
"Тоттенхэм" объявил о продлении контракта со своим капитаном Соном Хен Мином на 12 месяцев — до лета 2026.
Сон выступает за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Байера" в августе 2015, с тех пор забив 169 голов в 431 матче. Южнокорейский нападающий уже является четвертым лучшим бомбардиром в истории лондонского клуба.
За почти десятилетие в "Тоттенхэме" Сон не выиграл никаких трофеев, но в 2019 году достиг со "шпорами" финала Лиги Чемпионов.
В этом сезоне 32-летний Сон отличился пять раз и отдал шесть результативных передач в 17 матчах Премьер-Лиги, где "Тоттенхэм" занимает 12-е место.
Ранее ходили слухи, что Сон остался расстроен решением клуба воспользоваться опцией продления вместо, чтобы предложить ему новую сделку.
07.01.2025 14:00
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Чувак правильно делает, не гонится, как футбольная проститутка, за какими-то мифическими топ-клубами, а исправно выполняет свою работу и получает заслуженное уважение от своего саппорта.
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Корейси
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