"Тоттенхэм" продлил контракт с Соном до 2026 года

Сон Хен Мин "Тоттенхэм" объявил о продлении контракта со своим капитаном Соном Хен Мином на 12 месяцев — до лета 2026.

Сон выступает за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Байера" в августе 2015, с тех пор забив 169 голов в 431 матче. Южнокорейский нападающий уже является четвертым лучшим бомбардиром в истории лондонского клуба.

За почти десятилетие в "Тоттенхэме" Сон не выиграл никаких трофеев, но в 2019 году достиг со "шпорами" финала Лиги Чемпионов.

В этом сезоне 32-летний Сон отличился пять раз и отдал шесть результативных передач в 17 матчах Премьер-Лиги, где "Тоттенхэм" занимает 12-е место.

Ранее ходили слухи, что Сон остался расстроен решением клуба воспользоваться опцией продления вместо, чтобы предложить ему новую сделку.


Метки контракты, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2025 14:00

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  1. gary47 07.01.2025 14:44 # gary47
    Чувак правильно делает, не гонится, как футбольная проститутка, за какими-то мифическими топ-клубами, а исправно выполняет свою работу и получает заслуженное уважение от своего саппорта.

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  2. gameboy 07.01.2025 14:30 # gameboy
    Корейси

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