Джонатан Дэвид получил предложения от четырех клубов Премьер-Лиги

Джонатан Дэвид Четыре клуба Премьер-Лиги выразили желание заключить с нападающим французского "Лилля" Джонатаном Дэвидом предварительный контракт.

Контракт Дэвида с "Лиллем" истекает в конце этого сезона, и с наступлением января Джонатан получил право свободно вести переговоры с зарубежными клубами.

Помимо представителей Премьер-Лиги, свои предложения 24-летнему игроку сборной Канады также сделали два клуба Серии А.

В данный момент Дэвид сосредоточен на выступлении за "Лилль" и с решением насчет своего будущего спешить не будет, сообщает Sky Sports.

Добавим, в этом сезоне Дэвид забил 11 голов в 16 матчах Лиги 1, еще четырежды отличившись в Лиге Чемпионов.


Метки Дэвид, Лилль

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2025 13:00

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