Джонатан Дэвид получил предложения от четырех клубов Премьер-Лиги

Четыре клуба Премьер-Лиги выразили желание заключить с нападающим французского "Лилля" Джонатаном Дэвидом предварительный контракт.

Контракт Дэвида с "Лиллем" истекает в конце этого сезона, и с наступлением января Джонатан получил право свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Помимо представителей Премьер-Лиги, свои предложения 24-летнему игроку сборной Канады также сделали два клуба Серии А.



В данный момент Дэвид сосредоточен на выступлении за "Лилль" и с решением насчет своего будущего спешить не будет, сообщает Sky Sports.



Добавим, в этом сезоне Дэвид забил 11 голов в 16 матчах Лиги 1, еще четырежды отличившись в Лиге Чемпионов.