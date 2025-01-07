"Юнайтед" контактирует с Нуну Мендешем

"Манчестер Юнайтед" находится в контакте с лагерем левого защитника ПСЖ Нуну Мендеша.

Продолжающиеся проблемы со здоровьем Люка Шоу и Тирелла Маласиа подталкивают "Юнайтед" к усилению левого фланга обороны, вдобавок Мендеш привык играть вингбека, как нравится новому главному тренеру "красных дьяволов" Рубену Амориму.



Как сообщает Sky Sport Germany, сразу несколько клубов заинтересованы в приобретении Мендеша, но "Юнайтед" уже контактирует с лагерем 22-летнего игрока сборной Португалии.



ПСЖ еще не потерял надежду продлить рассчитанный до 2026 года контракт Мендеша, поэтому решение по будущему Нуну не ожидается в ближайшее время. Если защитник и покинет Париж, то, вероятно, сделает это не в январе, а только грядущим летом.