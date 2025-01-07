Артета обещает, что "Арсенал" будет "на чеку" в зимнее окно

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета пообещал, что его клуб будет "на чеку" во время зимнего трансферного окна.

На своей пресс-конференции в понедельник Артета подтвердил, что вингер Итан Нванери — вслед за своими партнерами по позиции в лице Букайо Сака и Рахима Стерлинга — выбыл из строя с травмой.



Испытывает "Арсенал" проблемы и на некоторых других позициях, поэтому Артета допускает, что его клуб кого-нибудь подпишет в январе, если для этого подвернется подходящая возможность.



"Мы очень на чеку насчет происходящего на рынке. Это не значит "да" (что "Арсенал" кого-нибудь подпишет), но и не значит "нет". Нет смысла приглашать игроков только ради количества", — цитирует Артету ESPN.