Артета обещает, что "Арсенал" будет "на чеку" в зимнее окно
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета пообещал, что его клуб будет "на чеку" во время зимнего трансферного окна.
На своей пресс-конференции в понедельник Артета подтвердил, что вингер Итан Нванери — вслед за своими партнерами по позиции в лице Букайо Сака и Рахима Стерлинга — выбыл из строя с травмой.
Испытывает "Арсенал" проблемы и на некоторых других позициях, поэтому Артета допускает, что его клуб кого-нибудь подпишет в январе, если для этого подвернется подходящая возможность.
"Мы очень на чеку насчет происходящего на рынке. Это не значит "да" (что "Арсенал" кого-нибудь подпишет), но и не значит "нет". Нет смысла приглашать игроков только ради количества", — цитирует Артету ESPN.
07.01.2025 11:00
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