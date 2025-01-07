Дьекереш доиграет сезон в "Спортинге"

Виктор Дьекереш не покинет "Спортинг" в январе. Более того, "Манчестер Юнайтед" не является приоритетным вариантом для шведского нападающего.

Недавно в прессе появилась информация, что главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим, учитывая неопределенность с будущим Маркуса Рэшфорда и Джошуа Зиркзее, попросил купить ему Дьекереша уже в этом месяце.



Однако Sky Sport Germany утверждает, что трансфер Дьекереша в это окно не планируется. "Спортинг" всецело ожидает, что Виктор покинет Лиссабон только грядущим летом.



"Юнайтед" является одним из конкретных вариантов для Дьекереша на следующее лето, наряду с "Манчестер Сити" и "Барселоной", однако "красные дьяволы" — не фавориты в борьбе за 26-летнего шведа, за ситуацией которого также внимательно следят "Реал" и "Бавария".