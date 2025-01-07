Гехи знает о желании "Челси" его вернуть

Представители защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи осведомлены об интересе со стороны "Челси".

Накануне появилась информация, что "Челси" задумывается о возвращении Гехи, который был продан "синими" в "Пэлас" за 20 миллионов фунтов в 2021 году.



BBC может подтвердить, что "Челси" действительно хочет вернуть 24-летнего Гехи, и представители Марка об этом знают, однако "синие" пока не устанавливали официальный контакт с "Пэлас".



К возвращению Гехи, от пятилетнего контракта которого остается 18 месяцев, "Челси" подталкивают травмы Весле Фофана и Бенуа Бадиашиле. Первый рискует пропустить остаток сезона, второй вернется не раньше февраля.



До своего перехода в "Пэлас" Гехи успел сыграть только два матча за "Челси", причем оба пришлись на Кубок Лиги.



Прошлым летом "Пэлас" отказался продать Гехи в "Ньюкасл", который был готов заплатить за защитника сборной Англии до 65 млн. фунтов.