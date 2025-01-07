"Тоттенхэм" и МЮ изучают возможность аренды Коло-Муани

"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" активно изучают возможность аренды нападающего ПСЖ Рандаля Коло-Муани в этом месяце.

Летом 2023 ПСЖ приобрел Коло-Муани у "Айнтраха" за 90 миллионов евро (75 млн. фунтов), однако в своем дебютном сезоне на "Парк де Пренс" Рандаль забил лишь шесть голов в 26 матчах Лиги 1.



В этом сезоне Коло-Муни выглядит едва ли не хуже, лишь забив два гола и отдав одну результативную передачу в 14 матчах с учетом всех соревнований.



В сложившейся ситуации ПСЖ задумался о том, чтобы отправить свое дорогостоящее приобретение в аренду на вторую половину этого сезона.



Помимо "Тоттенхэма" и "Юнайтед", свой интерес к Коло-Муани также проявил "Ювентус", и в данный момент эти три клуба считаются главными претендентами на 26-летнего француза, сообщает The Athletic.