"Вест Хэм" предложил Поттеру работу до конца сезона

"Вест Хэм" предложил Грэму Поттеру занять должность главного тренера до конца сезона.

По информации The Times, "Вест Хэм" действительно принял решение уволить своего нынешнего наставника Хулена Лопетеги, хотя это пока не подтверждено официально.



В данный момент неясно, кто будет руководить первой командой "Вест Хэма" в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Астон Виллы" в пятницу, но Лопетеги точно не будет у бровки во время поединка Премьер-Лиги против "Фулхэма" в следующий вторник.



Параллельно с этим "Вест Хэм", отбросив первоначальные сомнения насчет Поттера, предложил бывшему наставнику "Челси" контракт до конца сезона.



"Вест Хэм" также пообещал Поттеру средства на приобретения в этом месяце. Лондонский клуб хочет пригласить энергичного полузащитника и нападающего, но, вероятно, сможет сделать это только на правах аренды.



Утверждается, что в ответ Поттер попросил день, чтобы рассмотреть предложение "молотобойцев".