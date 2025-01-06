Два клуба Премьер-Лиги хотят Дугласа Луиса

Два клуба Премьер-Лиги заинтересованы в приглашении защитника итальянского "Ювентуса" Дугласа Луиса.

Луис сыграл ключевую роль в достижении "Виллой" Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, но летом был продан в "Ювентус" за 21 миллион фунтов.



Помимо денежной суммы, "Вилла" получила от "Ювентуса" полузащитника Энцо Барренечеа и виннгера Самуэля Айлинг-Джуниора.



С тех пор Луис отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе в рамках Серии А, и Sky Sports сообщает, что "Ювентус" открыт к предложениям по Дугласу насчет аренды с обязательством по выкупу.



Утверждается, что сам Луис очень хочет вернуться в английский футбол, и два клуба Премьер-Лиги уже обозначили свой интерес к 26-летнему бразильцу.