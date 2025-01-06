Зиркзее не покинет "Юнайтед" в январе

Нападающий Джошуа Зиркзее не заинтересован в уходе из "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно.

В последние недели Зиркзее настойчиво сватали в "Ювентус" к его бывшему наставнику по "Болонье" Тиаго Мотте.



Sky Sports может подтвердить, что представители 23-летнего игрока сборной Голландии получили несколько запросов насчет своего клиента.



Интерес к Зиркзее проявил не только "Ювентус", но также "Наполи", "Интер", "Милан" и ряд представителей Премьер-Лиги, однако всем им было сказано, что Джошуа никуда не уйдет.



Зиркзее по-прежнему любит "Юнайтед" и хочет проявить себя в Премьер-Лиге, несмотря на сложный старт своей карьеры в английском футболе.