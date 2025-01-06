Зиркзее не покинет "Юнайтед" в январе

Джошуа Зиркзее Нападающий Джошуа Зиркзее не заинтересован в уходе из "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно.

В последние недели Зиркзее настойчиво сватали в "Ювентус" к его бывшему наставнику по "Болонье" Тиаго Мотте.

Sky Sports может подтвердить, что представители 23-летнего игрока сборной Голландии получили несколько запросов насчет своего клиента.

Интерес к Зиркзее проявил не только "Ювентус", но также "Наполи", "Интер", "Милан" и ряд представителей Премьер-Лиги, однако всем им было сказано, что Джошуа никуда не уйдет.

Зиркзее по-прежнему любит "Юнайтед" и хочет проявить себя в Премьер-Лиге, несмотря на сложный старт своей карьеры в английском футболе.


Метки Зиркзее, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2025 22:00

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