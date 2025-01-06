"Челси" задумывается о возвращении Гехи

"Челси" задумывается о возвращении защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

"Челси" был вынужден задуматься об укреплении центра обороны после того, как Весле Фофана получил травму задней поверхности бедра и теперь рискует пропустить остаток сезона.



Как сообщает Daily Mail, главный тренер "Челси" Энцо Мареска является большим поклонником 24-летнего Гехи, который в минувший уикенд помог "Пэлас" отобрать очки у "синих" в Премьер-Лиге (1:1).



Гехи выступает за "Пэлас" после своего перехода из "Челси" за 20 миллионов фунтов летом 2021. С тех пор Марк вырос в одного из лучших игроков Премьер-Лиги на своей позиции и закрепился в стартовом составе сборной Англии.



Прошлым летом "Пэлас" просил за Гехи 70 миллионов фунтов, но сейчас от контракта Марка остается только 18 месяцев, и "орлы" уже не смогут чересчур задирать цену.



Более того, для возвращения Гехи "Челси" может использовать в качестве разменной монеты защитника Трево Чалобу, который этот сезон проводит за "Пэлас" на правах аренды.



Добавим, "Челси" не имеет опции обратного выкупа Гехи за фиксированную цену, но может рассчитывать на 17-20 процентов от последующей перепродажи Марка "Пэлас". В данный момент неясно, будет ли активировано это условие, если покупателем выступят сами "синие".