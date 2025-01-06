Артета подтвердил потерю Нванери

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что вингер Итан Нванери угодил в лазарет.

Травмы Букайо Сака и Рахима Стерлинга заставили Артету доверить Нванери место в стартовом составе на матч Премьер-Лиги против "Брайтона" в минувшую субботу (1:1).



17-летний англичанин ухватился за свой шанс обеими руками, открыв счет, однако в перерыве был заменен, и эта замена оказалась вынужденной.



Дело в том, что Нванери тоже получил травму и теперь вернется в строй ближе к концу января.



"К сожалению, он получил травму, и он пропустит пару недель. Это мышечная травма".



"Разумеется, он заслужил право сделать шаг вперед и играть за нас. Сейчас он также начал выходить в старте на большие матчи влиять на эти матчи, действуя на различных позициях".



"Поэтому да, мне жаль его, потому что ему придется ненадолго остановиться. Но это очередной шаг в текущей фазе его развития. Я очень доволен тем, как идут его дела", — цитирует Артету The Independent.