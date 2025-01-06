Мален согласился на переход в "Виллу"

Дониэлл Мален Вингер дортмундской "Боруссии" Дониэлл Мален дал устное согласие на переход в "Астон Виллу".

Ранее "Боруссия" отклонила предложение "Виллы" в 15 миллионов фунтов, и в данный момент два клуба продолжают переговоры о компенсации за Малена.

Сам же Мален уже согласился присоединиться к команде Унаи Эмери, сообщает talkSPORT. Дониэлл не собирается задерживаться в Дортмунде, где он крайне ограничен в игровых минутах.

В прошлом сезоне Мален сыграл важную роль в достижении "Боруссией" финала Лиги Чемпионов, но в этой кампании 25-летний голландец лишь шесть раз выходил в стартовом составе в рамках Бундеслиги.

Мален уже имеет некоторое представление об английском футболе, успев позаниматься в академии "Арсенала".


Метки Астон Вилла, Боруссия, Мален

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2025 18:00

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