Мален согласился на переход в "Виллу"

Вингер дортмундской "Боруссии" Дониэлл Мален дал устное согласие на переход в "Астон Виллу".

Ранее "Боруссия" отклонила предложение "Виллы" в 15 миллионов фунтов, и в данный момент два клуба продолжают переговоры о компенсации за Малена.



Сам же Мален уже согласился присоединиться к команде Унаи Эмери, сообщает talkSPORT. Дониэлл не собирается задерживаться в Дортмунде, где он крайне ограничен в игровых минутах.



В прошлом сезоне Мален сыграл важную роль в достижении "Боруссией" финала Лиги Чемпионов, но в этой кампании 25-летний голландец лишь шесть раз выходил в стартовом составе в рамках Бундеслиги.



Мален уже имеет некоторое представление об английском футболе, успев позаниматься в академии "Арсенала".