"Ювентус" предложил МЮ обменять Зиркзее на Влаховича

Джошуа Зиркзее Итальянский "Ювентус" сделал предложение "Манчестер Юнайтед" об обмене нападающими.

Так и не сумев договориться о новом контракте с Душаном Влаховичем, теперь "Ювентус" готов отпустить своего бомбардира в "Юнайтед" и взамен просит Джошуа Зиркзее, утверждает talkSPORT.

Эта рокировка позволила бы Зиркзее воссоединиться с главным тренером "Ювентуса" Тиаго Моттой, с которым ему довелось поработать в "Болонье".

Зиркзее лишь прошлым летом был куплен "Юнайтед" у "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов, но с тех пор забил только три гола в Премьер-Лиге, а 30 декабря был заменен уже на 33-й минуте матча против "Ньюкасла".


Метки Влахович, Зиркзее, Манчестер Юнайтед, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2025 17:00

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  1. alexomck 06.01.2025 18:32 # alexomck
    Одного уровня напы, Влахович только старше на год. Для Италии оба норм, но в рамках больших клубов АПЛ сейчас - шило на мыло.

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  2. glforevery 06.01.2025 17:29 # glforevery
    Слишком хорошо, чтобы быть правдой.

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