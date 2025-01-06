"Ювентус" предложил МЮ обменять Зиркзее на Влаховича

Итальянский "Ювентус" сделал предложение "Манчестер Юнайтед" об обмене нападающими.

Так и не сумев договориться о новом контракте с Душаном Влаховичем, теперь "Ювентус" готов отпустить своего бомбардира в "Юнайтед" и взамен просит Джошуа Зиркзее, утверждает talkSPORT.



Эта рокировка позволила бы Зиркзее воссоединиться с главным тренером "Ювентуса" Тиаго Моттой, с которым ему довелось поработать в "Болонье".



Зиркзее лишь прошлым летом был куплен "Юнайтед" у "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов, но с тех пор забил только три гола в Премьер-Лиге, а 30 декабря был заменен уже на 33-й минуте матча против "Ньюкасла".