Рой Кин: "МЮ должен подкрепить свою игру против "Ливерпуля"

Манчестер Юнайтед Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин призвал "красных дьяволов" подкрепить игру, показанную против "Ливерпуля".

Накануне "Юнайтед" сыграл на выезде с "Ливерпулем" вничью 2:2, показав очень достойный футбол, который резко контрастирует с предыдущими матчами "дьяволов".

Кин недоволен, что команда Рубена Аморима проявляет себя от случая к случаю, и требует добавить в стабильности.

"Манчестер Юнайтед" проявил себя. Они показали немного страсти. Они сделали это и недавно против "Манчестер Сити".

"Возражение насчет этого всего заключается в том, что вы не можете выбирать, в каком матче проявите себя, когда выступаете за "Манчестер Юнайтед".

"Не думаю, что кто-либо предсказывал, что они забьют два гола сегодня или почти вырвут победу в концовке".

"Однако суть в том, что такую игру нужно подкрепить", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.


Метки Кин, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2025 16:00

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