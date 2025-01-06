Рой Кин: "МЮ должен подкрепить свою игру против "Ливерпуля"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин призвал "красных дьяволов" подкрепить игру, показанную против "Ливерпуля".

Накануне "Юнайтед" сыграл на выезде с "Ливерпулем" вничью 2:2, показав очень достойный футбол, который резко контрастирует с предыдущими матчами "дьяволов".



Кин недоволен, что команда Рубена Аморима проявляет себя от случая к случаю, и требует добавить в стабильности.



"Манчестер Юнайтед" проявил себя. Они показали немного страсти. Они сделали это и недавно против "Манчестер Сити".



"Возражение насчет этого всего заключается в том, что вы не можете выбирать, в каком матче проявите себя, когда выступаете за "Манчестер Юнайтед".



"Не думаю, что кто-либо предсказывал, что они забьют два гола сегодня или почти вырвут победу в концовке".



"Однако суть в том, что такую игру нужно подкрепить", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.