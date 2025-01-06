Гвардиола: "Хочу Грилиша, который выиграл требл"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что хочет вернуть своего плеймейкера Джека Грилиша в форму образца сезона 2022/23.

В этом сезоне Премьер-Лиги Грилиш сыграл 14 матчей, но лишь на шесть из них выходил в стартовом составе.



В последнее время Грилиш проигрывает конкуренцию новичку "Сити" Савиньо, и в прессе даже появились слухи, что "горожане" могут избавиться от 29-летнего англичанина.



На самом же деле Гвардиола далек от того, чтобы поставить крест на игроке, которого он с таким большим трудом переманил из "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов летом 2021.



"Савиньо находится в лучшей форме, и он лучше во всем, нежели Джек, и поэтому я использовал Савиньо".



"Хочу ли я того Джека, который выиграл требл? Да, я хочу, но я стараюсь быть честным с собой насчет этого".



"Игроки должны сражаться. Ты можешь сказать, что я несправедлив. Окей, думай так, это нормально, но тогда ты должен доказать мне: "Я буду сражаться с Савиньо и покажу, что заслуживаю играть на этой позиции". Так должно быть каждый день, каждую неделю и каждый месяц".



"Две недели назад он был травмирован. Ему нужен ритм, ему нужно играть, но прежде всего игроки нуждаются в тренировках".



"У меня нет никаких сомнений насчет мастерства Джека или кого-либо из этих игроков. Иначе их бы не было здесь".



"Я много сражался ради него. Много сражался, чтобы он оказался здесь. Я знаю, на что он способен, потому что я видел это. Я знаю его уровень и хочу видеть это на каждой тренировке и в каждом матче", — цитирует Гвардиолу BBC.