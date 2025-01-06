Слот: "У Трента были сложные моменты"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признал, что у его защитника Трента Александер-Арнольда "были сложные моменты" против "Манчестер Юнайтед".

Александер-Арнольд навлек на себя большую критику игрой в обороне против "Юнайтед" накануне (2:2), однако Слот уже дал понять, что не связывает это со слухами насчет перехода Трента в "Реал".



Слот уверен, что это не первый неудачный матч для Александер-Арнольда, поэтому Арне не придает этому значения.



"Ясное дело, у Трента были сложные моменты, как и у команды в целом, но это случается с Трентом не в первый раз. Думаю, в большинстве матчей, которые он сыграл за этот клуб, он был очень, очень хорош, но я не поверю, если люди скажут мне, что у него никогда не было плохого матча за этот клуб, так что подобное, наверное, случалось с ним прежде и случалось преимущественно против классных игроков вроде тех, что есть у "Юнайтед", — цитирует Слота ESPN.