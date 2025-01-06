Ван Дейк: "Все могло закончиться намного хуже для нас"
Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк считает, что его команде еще повезло добыть ничью в домашнем противостоянии с "Манчестер Юнайтед".
Накануне "Ливерпуль" сыграл с "Юнайтед" вничью 2:2, причем "красные дьяволы" имели немало опасных моментов, включая промах Харри Магуайра в компенсированное время.
Ван Дейк остался разочарован игрой "Ливерпуля" в концовке матча и надеется, что его команда сделает правильные выводы.
"Могло быть намного хуже, если мы будем абсолютно честны с собой".
"Они имели большой момент на исходе матча, и все могло закончиться намного хуже. Я определенно расстроен потерей очков дома, но что поделать. Нам нужно двигаться дальше, и именно так мы и поступим".
"Когда мы повели 2:1, нам нужно было постараться контролировать игру и держать мяч дольше, чем три-четыре паса. Временами мы слишком легко теряли мяч, из-за чего игра становилась более открытой, чем следовало. Мы не идеальны, мы все еще учимся, и нам нужно извлечь урок из этого", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.
06.01.2025 12:00
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слоту это сказал бы, а то он как обоссаный наркоман хуйню порет
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