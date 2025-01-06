Аморим хочет, чтобы Зиркзее остался в "Юнайтед"

Джошуа Зиркзее Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что хочет сохранить нападающего Джошуа Зиркзее в клубе.

Будучи унизительно замененным в первом тайме против "Ньюкасла", накануне против "Манчестер Юнайтед" Зиркзее вступил в игру только на 86-й минуте.

В прессе не утихают слухи о возвращении Зиркзее в Серию А, и Аморим признает, что расставание возможно, однако Рубен предпочел бы сохранить экс-игрока "Болоньи".

"Я хочу сохранить Джоша, потому что он выкладывается без остатка. Он старается на тренировках, но мы не знаем — окно открыто. Посмотрим, что случится", — цитирует Аморима Daily Express.


Метки Аморим, Зиркзее, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2025 11:00

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  1. crazy2008 06.01.2025 12:49 # crazy2008
    Только один вопрос - нах.я????

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  2. quavo 06.01.2025 12:43 # quavo
    Есть в нем потенциал и больше чем в зуйланде, но нужен игрок здесь и сейчас. Его или хуйланда слить вместе с речфордом. А иначе так и будут отсосы о середняков , потому что забивать не в состоянии

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