Аморим хочет, чтобы Зиркзее остался в "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что хочет сохранить нападающего Джошуа Зиркзее в клубе.

Будучи унизительно замененным в первом тайме против "Ньюкасла", накануне против "Манчестер Юнайтед" Зиркзее вступил в игру только на 86-й минуте.



В прессе не утихают слухи о возвращении Зиркзее в Серию А, и Аморим признает, что расставание возможно, однако Рубен предпочел бы сохранить экс-игрока "Болоньи".



"Я хочу сохранить Джоша, потому что он выкладывается без остатка. Он старается на тренировках, но мы не знаем — окно открыто. Посмотрим, что случится", — цитирует Аморима Daily Express.