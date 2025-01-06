Слот: "Это ощущается, как будто мы потеряли два очка"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот чувствует, что против "Манчестер Юнайтед" его команда потеряла два очка, а не приобрела одно.

В компенсированное время воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" защитник "Юнайтед" Харри Магуайр упустил роскошную возможность вырвать победу для своей команды, пробив выше из центра штрафной площади.



Однако у Слота не осталось ощущения, что "Ливерпулю" повезло. При этом Арне признает, что "Юнайтед" оказался неудобным соперником.



"Конечно, это ощущается для нас, как будто мы потеряли два очка. Думаю, многим людям запомнилось то, что случилось в концовке, когда большой момент имел Магуайр, но я думаю, люди забывают, что случилось двумя минутами ранее, когда Виргил (Ван Дейк) имел большой момент, чтобы сделать счет 3:2".



"В конце концов это был сложный матч — возможно, похожий на матч против "Ноттингем Форест". Оба соперника оборонялись глубоко и большим числом. Играть против такого стиля футбола не всегда легко", — цитирует Слота ESPN.