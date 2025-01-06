Де Брюйне: "Дальше будет только лучше"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне чувствует, что его команда движется в правильном направлении после кризиса предыдущих недель.

В минувшую субботу "Сити" оформил свою вторую подряд победу в Премьер-Лиге впервые за три месяца, разгромив "Вест Хэм" со счетом 4:1.



Де Брюйне чувствует, что он сам и его партнеры по команде постепенно улучшают свои физические кондиции, и это вселяет оптимизм в Кевина на вторую половину сезона.



"Думаю, это было лучше, чем матч против "Лестера". Думаю, у нас были кое-какие хорошие моменты, некоторые моменты похуже, а в концовке нам слегка не хватило ритма, энергии".



"Но выиграть первый матч в 2025 году — это хорошо. Думаю, есть ощущение, что некоторые игроки улучшают свои физические кондиции, и я надеюсь, дальше будет только лучше".



"Разумеется, это сложный сезон по многим, многим причинам, но я думаю, мы прибавляем".



"Я лишь могу позаботиться о своей физической форме, и я начинаю чувствовать себя чуть лучше. Это единственное, что я могу", — цитирует Де Брюйне The Independent.