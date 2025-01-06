Аморим "по-настоящему зол" после матча с "Ливерпулем"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил, почему он "по-настоящему зол" после ничьей против "Ливерпуля".

Голы Лисандро Мартинеса и Амада Диалло позволили "Юнайтед" добыть ничью 2:2 на поле лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля", причем "красные дьяволы" показали очень достойный футбол.



Как и капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш, Аморим разочарован, почему его команда не проявляет себя таким же образом в других матчах.



"Дело не в схеме, дело не в технике. Дело в чем-то другом, и это сложно понять, даже для тренера".



"Мы заслужили очко, но это лишь одно очко, и я думаю, мы должны больше разозлиться и расстроиться из-за других матчей — против "Ньюкасл", "Борнмута", "Ноттингем".



"Если мы каждый день будем играть таким образом, как против "Ливерпуля", все будет в порядке. Поэтому нам нужно делать это против каждого соперника и понять, что мы должны сражаться, чтобы выйти из этой ситуации".



"Сегодня мы по-настоящему сражались, и это имеет ключевое значение для будущего. Я доволен игрой, не так доволен результатом, но я по-настоящему зол из-за других матчей", — цитирует Аморима Sky Sports.