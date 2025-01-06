Аморим "по-настоящему зол" после матча с "Ливерпулем"

Рубен Аморим Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил, почему он "по-настоящему зол" после ничьей против "Ливерпуля".

Голы Лисандро Мартинеса и Амада Диалло позволили "Юнайтед" добыть ничью 2:2 на поле лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля", причем "красные дьяволы" показали очень достойный футбол.

Как и капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш, Аморим разочарован, почему его команда не проявляет себя таким же образом в других матчах.

"Дело не в схеме, дело не в технике. Дело в чем-то другом, и это сложно понять, даже для тренера".

"Мы заслужили очко, но это лишь одно очко, и я думаю, мы должны больше разозлиться и расстроиться из-за других матчей — против "Ньюкасл", "Борнмута", "Ноттингем".

"Если мы каждый день будем играть таким образом, как против "Ливерпуля", все будет в порядке. Поэтому нам нужно делать это против каждого соперника и понять, что мы должны сражаться, чтобы выйти из этой ситуации".

"Сегодня мы по-настоящему сражались, и это имеет ключевое значение для будущего. Я доволен игрой, не так доволен результатом, но я по-настоящему зол из-за других матчей", — цитирует Аморима Sky Sports.


Метки Аморим, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2025 08:00

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  1. shearer1 06.01.2025 09:32 # shearer1
    Просто погода была скотской, в ровень команде му

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  2. drogba11cool 06.01.2025 08:54 # drogba11cool
    МЮ играл очень странно, сидели в обороне, выносили мяч на Xуйлана, очень сомнительный переход в атаку, мне после матчей Сити и Членси Марески это вообще было тяжело смотреть.

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