Невилл: "Лучшая игра "Юнайтед" в сезоне"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что против "Ливерпуля" "красные дьяволы" провели свой лучший матч в этом сезоне.

Поздний гол Амада Диалло позволил "Юнайтед" добыть ничью 2:2 на поле лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" в воскресенье.



Невилла очень порадовал показанный командой Рубена Аморима футбол, и Гари даже ставит эту ничью выше победы 1:2 над "Манчестер Сити" в декабре.



"Это была лучшая игра при Рубене Амориме и, возможно, лучшая во всем сезоне, причем — с большим перевесом. Она превосходит победу в гостях у "Манчестер Сити" несколько недель назад".



"Приехать на "Энфилд" и сыграть таким образом против лучшей команды лиги в этом сезоне... Им слегка не повезло не вырвать победу в концовке. Сегодня они были великолепны с первой минуты", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.