Слот не думает, что на Трента повлияли слухи насчет "Реала"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот не считает, что на игру его защитника Трента Александер-Арнольда против "Манчестер Юнайтед" повлияли слухи насчет "Реала".

В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" ходили упорные слухи, что "Реал" почти договорился с Александер-Арнольдом и хотел бы подписать Трента уже в январе.



На фоне этих спекуляций Александер-Арнольд продемонстрировал совершенно невыразительную игру в обороне, однако после ничьей 2:2 Слот выразил мнение, что это связано с усилиями соперника.



"Думаю, девять из 10 людей скажут вам, что это повлияло на него. Я буду тем единственным из 10, кто скажет вам, что не думаю так".



"На него повлияло то, что ему пришлось играть против Бруну Фернандеша и Диогу Далоту, двух игроков стартового состава сборной Португалии, двух отличных игроков".



"Если у этих игроков получается игра, а с "Юнайтед" так порой бывает, то играть против них очень сложно".



"Но это мое мнение, тогда как все остальные, наверное, скажут вам, что дело в слухах", — цитирует Слота The Independent.