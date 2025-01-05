Фернандеш разочарован ничьей с "Ливерпулем"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш объяснил, почему испытывает разочарование после ничьей против "Ливерпуля".

В воскресенье "Юнайтед" удалось дать бой лидеру Премьер-Лиги, добыв ничью 2:2. "Красные дьяволы" показали очень достойный футбол, и Фернандеш недоумевает, почему его команда не может так играть всегда.



"Нас критиковали и делали это справедливо. Наше положение в таблице говорит обо всем, мы потеряли слишком много очков. Даже сегодня, мы не можем быть довольны очком. Мы нуждаемся в очках, и мы могли выиграть матч в концовке, но это справедливый результат. Обе команды показали хороший футбол".



"Я весьма расстроен. Если мы показали такой уровень в гостях у "Ливерпуля", занимающего первое место в лиге, то почему мы не можем делать это везде? Это вызывает у меня разочарование. И, наконец, мне самому удалось провести достойный матч. Мы много раз говорили, что нам нужно требовать гораздо больше от себя, чтобы провести сезон лучше".



"Уступать 2:1, затем забить и набрать очко — это хорошо, но нам нужно больше. Теперь нас ждет матч против "Арсенала" в Кубке Англии, и это будет очень тяжело, но мы снова хотим попасть в финал".



"Мы знали, насколько тяжело играть против "Ливерпуля". Сегодня мы по-настоящему постарались, в нашей игре была страсть и сердце, и это позволяет тебе получить что-нибудь от матча. Сегодня мы постарались, и поэтому мы были вознаграждены".



"Нельзя на этом останавливаться. Мы должны использовать это разочарование в следующем матче, чтобы понять, что мы обязаны играть на таком уровне всегда. Если мы можем делать это на "Энфилде", мы должны делать это везде", — сообщил Фернандеш Sky Sports.