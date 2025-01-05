Кин: "После сегодня Трент отправился в "Транмир", а не "Реал"

Трент Александер-Арнольд Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал игру защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда против "красных дьяволов".

На фонте интенсивных спекуляций насчет "Реала" Александер-Арнольд выдал свой, возможно, худший матч в этом сезоне.

Рассуждая об оборонительной игре Александер-Арнольда в перерыве воскресного матча, завершившегося со счетом 2:2, Кин предположил, что теперь Трент отправится в "Транмир" из Лиги Два вместо Мадрида.

"Мы говорим о том, насколько великолепен Трент при подключениях вперед, но игра Трента в обороне сегодня... Боже мой, это школьный уровень".

"Ходят разговоры о том, что он отправится в "Реал". После такого, с такой игрой в обороне, он отправится в "Транмир Роверс".

"Он должен обороняться лучше, он должен действовать лучше", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.


Метки Александер-Арнольд, Кин, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2025 22:00

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  1. tigerpool 05.01.2025 22:49 # tigerpool
    Этот пидр делал все, чтобы его побыстрее продали в Реал. После такого накуй посадить его до конца сезона на банку, пусть побегает Конар.

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