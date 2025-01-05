"Ливерпуль" и "Юнайтед" сыграли вничью
Дважды обменявшись голами во втором тайме, "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" завершили свое противостояние боевой ничьей 2:2.
Относительно победы 0:5 над "Вест Хэмом" в стартовый состав мерсисайдцев вернулся защитник Ибраима Конате, заменив травмированного Джо Гомеса.
В старт "красных дьяволов" вернулись Кобби Майну и отбывшие свои дисквалификации Бруну Фернандеш с Мануэлем Угарте, заменив Каземиро, Кристиана Эриксена и Джошуа Зиркзее.
Чуть присмотревшись к сопернику, хозяева "Энфилд" разразились хет-триком голевых моментов. Дальний выстрел Трента Александер-Арнольда был заблокирован Лисандро Мартинесом, Коди Гакпо промахнулся сам, а удар Алексиса Макаллистера в касание после заброса в штрафную был отражен Андре Онана. И все это случилось в течение четырех минут.
У гостей получилось какое-то подобие атаки на 20-й минуте, однако Амад Диалло пробил со считанных метров в обратную сторону от ворот после передачи Диогу Далота с левого фланга.
На 29-й минуте "Ливерпуль" снова угрожал воротам Онана, но дальний удар Райана Граверберха оказался слегка неточным.
На 42-й минуте "Юнайтед" имел свой второй большой момент в матче. Расмус Хейлунд вышел на ударную позицию по левому краю штрафной, однако Алиссон отбил мяч.
"Дьяволы" уступили своему сопернику по игре в первом тайме, но не пропустили, а вскоре после перерыва открыли счет. Фернандеш сместился вдоль границы штрафной и сделал передачу на левый край площадки, откуда Лисандро Мартинес мощно пробил под перекладину — 0:1.
Ответ хозяев последовал спустя считанные минуты. Оказавшись на левом краю штрафной, Коди Гакпо на замахе убрал Маттейса Де Лигта и с острого угла вколотил мяч в ворота — 1:1.
Быстрый обмен голами вскрыл игру, но это больше оказалось на руку "Ливерпулю", который на 68-й минуте заработал пенальти благодаря попаданию мяча в руку Де Лигта. Салах реализовал 11-метровый — 2:1.
У гостей мало чего получалось, однако они бились, агрессивно вступали в борьбу и в итоге были вознаграждены ответным голом на 80-й минуте. Алехандро Гарначо прострелил с левого фланга в центр штрафной, а Диалло пробил низом — 2:2.
Гости воодушевились после гола Диалло, однако хозяева тоже не хотели довольствоваться ничейным результатом. В концовке Онана пришлось совершить три сейва, но последнее слово в матче мог сказать Харри Магуайр, из центра штрафной пробив над перекладиной.
Многие ожидали от противостояния первой и 14-й команд односторонней игры, однако "Юнайтед" проявил себя очень достойно, учитывая текущее положение вещей.
"Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
05.01.2025 21:30
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Последние комментарии:
У Салаха 13 голов в ворота «МЮ» в 11 матчах АПЛ
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глянул обзор и че я хочу вам сказать маленькие мои...видеть хаверца с чашкой апл зашквар, еще больший зашквар это медаль апл у дарвина нуниса ( джеральт вскроется)
считаю что самый адекватный чемпион с более менее подходящим составом это челси.
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Артета мозг, знал что Ливерпуль оступится и тоже оступился.
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ЛФК - забыли, что дерби, это дерби. И что в любом состоянии соперник будет играть на максимум. МЮ отлично отыграли. А Ливерпуль думал что будет изи катка. Хороший урок для Слота. Главное что вовремя!
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Цз ваще нет конате гомез это цирк ебаный ван Дейк токо с грозным ебалом может ходить, Сити с чемпиком
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Тухелян наверняка смотрел этот матч и подумал...:"ДА ну нахуй я лучше поломаного Джеймса вызову в сборную, чем это гакпо " )))))))))
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вы заметили, как подзалуплы солому стелят, ранимые такие...безвольные...а все потому что они учуяли как императоры подбираются к их попочке, ведь кара настигнет хуесосов)
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Анекдот:
Мальчик спрашивает у папы:
- Что такое реально, а что виртуально?
Папа ему отвечает:
- Ну вот смотри, виртуально лузерпуль это чемпион АПЛ, а реально лузерпуль это параша обоссаная
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императорам пора просыпаться и забирать этот гребанный чемпионат дерьма и кала...ну хули сказать, если такой мервтый подзалупл с +6 идет ...это говорит о многом.
сука набрать 2 очка из 12 с командами из нижней половины...чупа чупси такой чупачупси!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 из 18 КАМОН КРАСИВО ДЕЛАЙТЕ ИМПЕРАТОРЫ МАРЕСКА
я учуял запах ТРОНА, братишки
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ОФИЦИАЛЬНО:
Третий клуб манчестера, после Сити и его молодёжки, сенсационно спасает очко на Энфилде, благодаря лютейшему фарту с погодой. Я как болельщик унитайзеда со стажем 20+ лет, официально признаю Ливерпуль сильнейшим клубом Англии, а мой унитайзед - позорным середняком, борющимся с Ипсвичем и Саутгемптоном в борьбе за выживание. Еще хотелось бы добавить, что все это задокументировано, в голосовании принимали участие ЛГБТ+ болельщики унитайзеда (все болельщики, даже ебло), а так же прославленный на всю Англию членосос сралекс пергюсон. Главный тренер команды Чморим так же внёс весомый вклад в признание. Ожидается, что в скором времени рассадник крыс, он же старый разваливающийся унитаз, "олд срафорд" будет снесён, а эмблему унитайзеда прилюдно обоссут.
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Кин: "После сегодня Трент отправился в "Транмир", а не "Реал"
Источник: http://fapl.ru/posts/112252/
ВУХАХАХАХ ХОРОШИЙ ИГРОК НО НЕ ХОРОШИЙ ЗАЩ (С )
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вторая половина чемпа началась с развальцовки геморроя пуля...
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А дальше Форест... Если хуесосы из ФСГ снова зажмут на трансферы, то с этими пидорасами нужно прощаться.
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Де Лигт и Макваир — эпичный дуэт в ЦЗ, два тюленя. Ещё бы в тройку Дисасича — во каеф бы был!
Только представьте:
Делигт-Макваир-Дисаси
умора бы была
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В этом сезоне буквально не было ни одной игры, когда бобертсон не косякнул. Я думаю Slut тупо терпит его до конца сезона, а там если не продадут, даже в заявку попадать не будет
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Невозможно каждый раз выигрывать, по игре видно было что сегодня не заслуживали победу, возможно расслабились, возможно осторожность, чтоб не получить травму при таких условиях.
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Жду мемы как Гавкно убрал Де Лихта, комично получилось
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Де Лихт это что-то с чем-то, такой косячник
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Муму оторвался от зоны вылета
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Перекрыть линии и однообразная тактика бей-беги этой недокоманды рушится как карточный домик, местному зоопарку остается только в обоссаный снег лицом нырять, что бы прийти в чувство. Жалкая команда, на фарте, пока, находятся там где не должны быть.
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