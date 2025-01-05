"Ливерпуль" и "Юнайтед" сыграли вничью

Амад Диалло Дважды обменявшись голами во втором тайме, "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" завершили свое противостояние боевой ничьей 2:2.

Относительно победы 0:5 над "Вест Хэмом" в стартовый состав мерсисайдцев вернулся защитник Ибраима Конате, заменив травмированного Джо Гомеса.

В старт "красных дьяволов" вернулись Кобби Майну и отбывшие свои дисквалификации Бруну Фернандеш с Мануэлем Угарте, заменив Каземиро, Кристиана Эриксена и Джошуа Зиркзее.

Чуть присмотревшись к сопернику, хозяева "Энфилд" разразились хет-триком голевых моментов. Дальний выстрел Трента Александер-Арнольда был заблокирован Лисандро Мартинесом, Коди Гакпо промахнулся сам, а удар Алексиса Макаллистера в касание после заброса в штрафную был отражен Андре Онана. И все это случилось в течение четырех минут.

У гостей получилось какое-то подобие атаки на 20-й минуте, однако Амад Диалло пробил со считанных метров в обратную сторону от ворот после передачи Диогу Далота с левого фланга.

На 29-й минуте "Ливерпуль" снова угрожал воротам Онана, но дальний удар Райана Граверберха оказался слегка неточным.

На 42-й минуте "Юнайтед" имел свой второй большой момент в матче. Расмус Хейлунд вышел на ударную позицию по левому краю штрафной, однако Алиссон отбил мяч.

"Дьяволы" уступили своему сопернику по игре в первом тайме, но не пропустили, а вскоре после перерыва открыли счет. Фернандеш сместился вдоль границы штрафной и сделал передачу на левый край площадки, откуда Лисандро Мартинес мощно пробил под перекладину — 0:1.

Ответ хозяев последовал спустя считанные минуты. Оказавшись на левом краю штрафной, Коди Гакпо на замахе убрал Маттейса Де Лигта и с острого угла вколотил мяч в ворота — 1:1.

Быстрый обмен голами вскрыл игру, но это больше оказалось на руку "Ливерпулю", который на 68-й минуте заработал пенальти благодаря попаданию мяча в руку Де Лигта. Салах реализовал 11-метровый — 2:1.

У гостей мало чего получалось, однако они бились, агрессивно вступали в борьбу и в итоге были вознаграждены ответным голом на 80-й минуте. Алехандро Гарначо прострелил с левого фланга в центр штрафной, а Диалло пробил низом — 2:2.

Гости воодушевились после гола Диалло, однако хозяева тоже не хотели довольствоваться ничейным результатом. В концовке Онана пришлось совершить три сейва, но последнее слово в матче мог сказать Харри Магуайр, из центра штрафной пробив над перекладиной.

Многие ожидали от противостояния первой и 14-й команд односторонней игры, однако "Юнайтед" проявил себя очень достойно, учитывая текущее положение вещей.

"Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2025 21:30

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. chiesa 05.01.2025 23:15 # chiesa
    У Салаха 13 голов в ворота «МЮ» в 11 матчах АПЛ

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  2. bembo 05.01.2025 22:44 # bembo
    глянул обзор и че я хочу вам сказать маленькие мои...видеть хаверца с чашкой апл зашквар, еще больший зашквар это медаль апл у дарвина нуниса ( джеральт вскроется)

    считаю что самый адекватный чемпион с более менее подходящим составом это челси.

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  3. wengerrrro 05.01.2025 22:37 # wengerrrro
    Артета мозг, знал что Ливерпуль оступится и тоже оступился.

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  4. lfc-krr 05.01.2025 22:33 # lfc-krr
    ЛФК - забыли, что дерби, это дерби. И что в любом состоянии соперник будет играть на максимум. МЮ отлично отыграли. А Ливерпуль думал что будет изи катка. Хороший урок для Слота. Главное что вовремя!

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  5. ygyrbendar 05.01.2025 22:11 # ygyrbendar
    Цз ваще нет конате гомез это цирк ебаный ван Дейк токо с грозным ебалом может ходить, Сити с чемпиком

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  6. bembo 05.01.2025 22:11 # bembo
    Тухелян наверняка смотрел этот матч и подумал...:"ДА ну нахуй я лучше поломаного Джеймса вызову в сборную, чем это гакпо " )))))))))

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  7. bembo 05.01.2025 22:09 # bembo
    вы заметили, как подзалуплы солому стелят, ранимые такие...безвольные...а все потому что они учуяли как императоры подбираются к их попочке, ведь кара настигнет хуесосов)

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  8. division 05.01.2025 22:08 # division
    Анекдот:
    Мальчик спрашивает у папы:
    - Что такое реально, а что виртуально?
    Папа ему отвечает:
    - Ну вот смотри, виртуально лузерпуль это чемпион АПЛ, а реально лузерпуль это параша обоссаная

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  9. bembo 05.01.2025 22:08 # bembo
    императорам пора просыпаться и забирать этот гребанный чемпионат дерьма и кала...ну хули сказать, если такой мервтый подзалупл с +6 идет ...это говорит о многом.

    сука набрать 2 очка из 12 с командами из нижней половины...чупа чупси такой чупачупси!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





    18 из 18 КАМОН КРАСИВО ДЕЛАЙТЕ ИМПЕРАТОРЫ МАРЕСКА

    я учуял запах ТРОНА, братишки

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  10. imf-tua 05.01.2025 22:01 # imf-tua
    ОФИЦИАЛЬНО:

    Третий клуб манчестера, после Сити и его молодёжки, сенсационно спасает очко на Энфилде, благодаря лютейшему фарту с погодой. Я как болельщик унитайзеда со стажем 20+ лет, официально признаю Ливерпуль сильнейшим клубом Англии, а мой унитайзед - позорным середняком, борющимся с Ипсвичем и Саутгемптоном в борьбе за выживание. Еще хотелось бы добавить, что все это задокументировано, в голосовании принимали участие ЛГБТ+ болельщики унитайзеда (все болельщики, даже ебло), а так же прославленный на всю Англию членосос сралекс пергюсон. Главный тренер команды Чморим так же внёс весомый вклад в признание. Ожидается, что в скором времени рассадник крыс, он же старый разваливающийся унитаз, "олд срафорд" будет снесён, а эмблему унитайзеда прилюдно обоссут.

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  11. bembo 05.01.2025 22:00 # bembo
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Кин: "После сегодня Трент отправился в "Транмир", а не "Реал"

    Источник: http://fapl.ru/posts/112252/


    ВУХАХАХАХ ХОРОШИЙ ИГРОК НО НЕ ХОРОШИЙ ЗАЩ (С )

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  12. kojan 05.01.2025 21:58 # kojan
    вторая половина чемпа началась с развальцовки геморроя пуля...

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  13. dexter 05.01.2025 21:56 # dexter
    А дальше Форест... Если хуесосы из ФСГ снова зажмут на трансферы, то с этими пидорасами нужно прощаться.

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  14. sellman 05.01.2025 21:49 # sellman
    Де Лигт и Макваир — эпичный дуэт в ЦЗ, два тюленя. Ещё бы в тройку Дисасича — во каеф бы был!

    Только представьте:

    Делигт-Макваир-Дисаси

    умора бы была

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  15. shegdaniels 05.01.2025 21:49 # shegdaniels
    В этом сезоне буквально не было ни одной игры, когда бобертсон не косякнул. Я думаю Slut тупо терпит его до конца сезона, а там если не продадут, даже в заявку попадать не будет

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  16. girasimus 05.01.2025 21:48 # girasimus
    Невозможно каждый раз выигрывать, по игре видно было что сегодня не заслуживали победу, возможно расслабились, возможно осторожность, чтоб не получить травму при таких условиях.

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  17. drogba11cool 05.01.2025 21:48 # drogba11cool
    Жду мемы как Гавкно убрал Де Лихта, комично получилось

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  18. drogba11cool 05.01.2025 21:45 # drogba11cool
    Де Лихт это что-то с чем-то, такой косячник

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  19. shearer1 05.01.2025 21:41 # shearer1
    Муму оторвался от зоны вылета

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  20. manutd111222 05.01.2025 21:41 # manutd111222
    Перекрыть линии и однообразная тактика бей-беги этой недокоманды рушится как карточный домик, местному зоопарку остается только в обоссаный снег лицом нырять, что бы прийти в чувство. Жалкая команда, на фарте, пока, находятся там где не должны быть.

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