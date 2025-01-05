"Ливерпуль" и "Юнайтед" сыграли вничью

Дважды обменявшись голами во втором тайме, "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" завершили свое противостояние боевой ничьей 2:2.

Относительно победы 0:5 над "Вест Хэмом" в стартовый состав мерсисайдцев вернулся защитник Ибраима Конате, заменив травмированного Джо Гомеса.



В старт "красных дьяволов" вернулись Кобби Майну и отбывшие свои дисквалификации Бруну Фернандеш с Мануэлем Угарте, заменив Каземиро, Кристиана Эриксена и Джошуа Зиркзее.



Чуть присмотревшись к сопернику, хозяева "Энфилд" разразились хет-триком голевых моментов. Дальний выстрел Трента Александер-Арнольда был заблокирован Лисандро Мартинесом, Коди Гакпо промахнулся сам, а удар Алексиса Макаллистера в касание после заброса в штрафную был отражен Андре Онана. И все это случилось в течение четырех минут.



У гостей получилось какое-то подобие атаки на 20-й минуте, однако Амад Диалло пробил со считанных метров в обратную сторону от ворот после передачи Диогу Далота с левого фланга.



На 29-й минуте "Ливерпуль" снова угрожал воротам Онана, но дальний удар Райана Граверберха оказался слегка неточным.



На 42-й минуте "Юнайтед" имел свой второй большой момент в матче. Расмус Хейлунд вышел на ударную позицию по левому краю штрафной, однако Алиссон отбил мяч.



"Дьяволы" уступили своему сопернику по игре в первом тайме, но не пропустили, а вскоре после перерыва открыли счет. Фернандеш сместился вдоль границы штрафной и сделал передачу на левый край площадки, откуда Лисандро Мартинес мощно пробил под перекладину — 0:1.



Ответ хозяев последовал спустя считанные минуты. Оказавшись на левом краю штрафной, Коди Гакпо на замахе убрал Маттейса Де Лигта и с острого угла вколотил мяч в ворота — 1:1.



Быстрый обмен голами вскрыл игру, но это больше оказалось на руку "Ливерпулю", который на 68-й минуте заработал пенальти благодаря попаданию мяча в руку Де Лигта. Салах реализовал 11-метровый — 2:1.



У гостей мало чего получалось, однако они бились, агрессивно вступали в борьбу и в итоге были вознаграждены ответным голом на 80-й минуте. Алехандро Гарначо прострелил с левого фланга в центр штрафной, а Диалло пробил низом — 2:2.



Гости воодушевились после гола Диалло, однако хозяева тоже не хотели довольствоваться ничейным результатом. В концовке Онана пришлось совершить три сейва, но последнее слово в матче мог сказать Харри Магуайр, из центра штрафной пробив над перекладиной.



Многие ожидали от противостояния первой и 14-й команд односторонней игры, однако "Юнайтед" проявил себя очень достойно, учитывая текущее положение вещей.



"Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче