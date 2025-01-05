Аморим: "Рэшфорд все еще болеет"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил, почему нападающий Маркус Рэшфорд не попал в заявку на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Рэшфорд не попадал в заявку "Юнайтед" на четыре матча подряд, был назван среди запасных против "Ньюкасла", но в воскресенье снова полностью остался за бортом.



В общении с прессой перед началом матча на "Энфилде" Аморим пояснил, что 27-летний англичанин не успел оправиться после болезни.



"Маркус Рэшфорд все еще болеет, поэтому он недоступен на матч сегодня", — цитирует Аморима Daily Mail.