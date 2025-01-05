"Ипсвич" арендовал Бена Годфри

"Ипсвич" взял в аренду до конца сезона защитника итальянской "Аталанты" Бена Годфри.

Годфри сыграл лишь 22 минуты в Серии А после своего перехода в "Аталанту" из "Эвертона" за 10 миллионов фунтов прошлым летом.



В прочих соревнованиях Годфри провел на футбольном поле еще 71 минуту, приняв участие в двух матчах Лиги Чемпионов, и дефицит игровых минут заставил 26-летнего англичанина вернуться на родину.



За плечами у Годфри 93 матча, сыгранных за "Эвертон" после своего перехода из "Норвича" за 25 млн. фунтов в октябре 2020. За сборную Англии Бен провел два поединка.



"Пока что в этом сезоне я играл не так много, как мне бы хотелось, но я чувствую себя готовым приносить пользу, и мне не терпится делать это здесь", — сообщил Годфри.