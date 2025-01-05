"Вест Хэм" составил шорт-лист из нападающих

"Вест Хэм" составил шорт-лист по укреплению позиции нападающего в этом месяце.

"Вест Хэм" был вынужден задуматься об усилении нападения на вторую половину сезона после того, как Мичейл Антонио угодил в автомобильную аварию, а Джаррод Боуэн получил перелом стопы.



Как сообщает The Telegraph, в идеале "Вест Хэм" предпочел бы пригласить нужного игрока в аренду. Если "молотобойцы" кого-нибудь продадут, то могут рассмотреть возможности по постоянному трансферу.



Среди нападающих, которые вызывают интерес у "Вест Хэма", значатся Эван Фергюсон из "Брайтона", Хван Хи Чхан из "Вулверхэмптона" и Латте Лат из "Мидлсбро", причем насчет первого из них лондонский клуб уже сделал свой запрос.