Мерсон призвал "Арсенал" потратиться на Исака

Александер Исак Легенда "Арсенала" Пол Мерсон призвал свой бывший клуб потратиться на нападающего "Ньюкасла" Александера Исака.

Накануне Иск отметился победным для "Ньюкасла" голом против "Тоттенхэма" (1:2), и теперь на счету Александера уже 13 забитых мячей и четыре результативные передачи в этом сезоне Премьер-Лиги.

Согласно свежим слухам, "Ньюкасл" оценивает Исака в 150 миллионов фунтов, однако на месте "Арсенала" Мерсон потратил бы такие деньги на 25-летнего шведа.

"Если бы я был "Арсеналом", и если бы у меня были деньги, я бы пошел и купил Александера Исака. Я бы разбил свою копилку ради него. Он — лучший из лучших, и он выведет "Арсенал" на другой уровень", — цитирует Мерсона Football.London.


Метки Арсенал, Исак, Мерсон, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2025 18:00

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Последние комментарии:




  1. vals1702 05.01.2025 18:35 # vals1702
    Ньюкасл теперь Покупатель) Может не только Арсенал купить но и всю АПЛ

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  2. alienripley 05.01.2025 18:08 # alienripley
    Из всех кто вокруг по мне Исаак тоже лучший вариант на данный момент.

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