Мерсон призвал "Арсенал" потратиться на Исака

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон призвал свой бывший клуб потратиться на нападающего "Ньюкасла" Александера Исака.

Накануне Иск отметился победным для "Ньюкасла" голом против "Тоттенхэма" (1:2), и теперь на счету Александера уже 13 забитых мячей и четыре результативные передачи в этом сезоне Премьер-Лиги.



Согласно свежим слухам, "Ньюкасл" оценивает Исака в 150 миллионов фунтов, однако на месте "Арсенала" Мерсон потратил бы такие деньги на 25-летнего шведа.



"Если бы я был "Арсеналом", и если бы у меня были деньги, я бы пошел и купил Александера Исака. Я бы разбил свою копилку ради него. Он — лучший из лучших, и он выведет "Арсенал" на другой уровень", — цитирует Мерсона Football.London.