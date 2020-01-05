Тухель пока не определился с темнокожим помощником

Новый главный тренер сборной Англии Томас Тухель до сих пор не определился со своим помощником из числа темнокожих.

Заключив контракт с FA в октябре, Тухель сразу же занялся формированием своего тренерского штаба. Томас ожидаемо сделал своей правой рукой Энтони Бэрри, а также переманил из "Челси" тренера вратарей Энрике Илариу.



Одновременно с этим Ассоциация требует, чтобы в рамках этнической диверсификации Тухель включил в свой штаб представителя BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства).



Например, при Гарете Саутгейте эту роль исполняли Пол Невин, Джимми Флойд Хассельбайнк и Крис Пауэлл, а при временном тренере Ли Карсли — Эшли Коул.



Однако The Telegraph стало известно, что Тухель пока не произвел соответствующее назначение. 51-летний немец не спешит брать в свой штаб кого-либо, исходя только из цвета кожи.