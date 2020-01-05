Тухель пока не определился с темнокожим помощником
Новый главный тренер сборной Англии Томас Тухель до сих пор не определился со своим помощником из числа темнокожих.
Заключив контракт с FA в октябре, Тухель сразу же занялся формированием своего тренерского штаба. Томас ожидаемо сделал своей правой рукой Энтони Бэрри, а также переманил из "Челси" тренера вратарей Энрике Илариу.
Одновременно с этим Ассоциация требует, чтобы в рамках этнической диверсификации Тухель включил в свой штаб представителя BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства).
Например, при Гарете Саутгейте эту роль исполняли Пол Невин, Джимми Флойд Хассельбайнк и Крис Пауэлл, а при временном тренере Ли Карсли — Эшли Коул.
Однако The Telegraph стало известно, что Тухель пока не произвел соответствующее назначение. 51-летний немец не спешит брать в свой штаб кого-либо, исходя только из цвета кожи.
05.01.2025 17:00
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Как негроиды и европеоиды сборную англии тренеровали.. А монголоиды, австралоиды, американойды и прочие классификации не тренеровали...
С такой деверсификацией, будто бы чисто для смеха берут. Как баклажана в "Жмурках".
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интересно, каково это знать, что тебя вяли в штаб только из-за квоты? как раз это и есть дискриминация типа "мы тут работаем, а ты, уголёк, вон там посиди и под ногами не мешайся".
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Заебали!
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Брать по цвету кожи - тупо, обрекает себя на провал
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Сол Кемпбелл вроде без работы сидит.
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