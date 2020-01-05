Тухель пока не определился с темнокожим помощником

Томас Тухель Новый главный тренер сборной Англии Томас Тухель до сих пор не определился со своим помощником из числа темнокожих.

Заключив контракт с FA в октябре, Тухель сразу же занялся формированием своего тренерского штаба. Томас ожидаемо сделал своей правой рукой Энтони Бэрри, а также переманил из "Челси" тренера вратарей Энрике Илариу.

Одновременно с этим Ассоциация требует, чтобы в рамках этнической диверсификации Тухель включил в свой штаб представителя BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства).

Например, при Гарете Саутгейте эту роль исполняли Пол Невин, Джимми Флойд Хассельбайнк и Крис Пауэлл, а при временном тренере Ли Карсли — Эшли Коул.

Однако The Telegraph стало известно, что Тухель пока не произвел соответствующее назначение. 51-летний немец не спешит брать в свой штаб кого-либо, исходя только из цвета кожи.


Метки FA, сборная Англии, тренеры, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2025 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1109

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. andryx 05.01.2025 17:56 # andryx
    Как негроиды и европеоиды сборную англии тренеровали.. А монголоиды, австралоиды, американойды и прочие классификации не тренеровали...

    С такой деверсификацией, будто бы чисто для смеха берут. Как баклажана в "Жмурках".

    (ответить)

  2. danilych89 05.01.2025 17:51 # danilych89
    интересно, каково это знать, что тебя вяли в штаб только из-за квоты? как раз это и есть дискриминация типа "мы тут работаем, а ты, уголёк, вон там посиди и под ногами не мешайся".

    (ответить)

  3. liverbro 05.01.2025 17:48 # liverbro
    Заебали!

    (ответить)

  4. glorfindel 05.01.2025 17:31 # glorfindel
    Брать по цвету кожи - тупо, обрекает себя на провал

    (ответить)

  5. hunter022 05.01.2025 17:26 # hunter022
    Сол Кемпбелл вроде без работы сидит.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: