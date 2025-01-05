Арне: "Нашего отрыва недостаточно, чтобы чувствовать себя комфортно"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его команда не может расслабляться, несмотря на уверенное лидерство в Премьер-Лиге.

В преддверии домашнего противостояния с "Манчестер Юнайтед" подопечные Слота опережают ближайшего преследователя на пять очков, а также имеют еще один матч в запасе.



Однако Слот чувствует, что для Премьер-Лиги это недостаточный отрыв, чтобы расслабляться.



"Я обладаю большой верой в этих игроков — в каждом футбольном отношении. В отношении их характера, их умения обращаться с мячом, их трудолюбия".



"Это не так, что нам осталось чуть-чуть, и нужно как-нибудь дотянуть. Впереди еще 20 матчей, и это длинный путь".



"В Премьер-Лиге — и даже в лиге, где я работал прежде — было много сезонов, когда команда комфортно лидирует, и иногда она выигрывает титул, а иногда другие команды ее опережают".



"Если у тебя есть такое преимущество в Эредивизии, в 90 процентах случаев ты выигрываешь лигу, потому что проиграть там командам скромнее почти невозможно".



"Но на этой неделе мы видели, что "Челси" проиграл "Ипсвичу", и это говорит о том, что невозможно забегать так далеко вперед. В Эредивизии ты можешь делать это, но здесь это невозможно, потому что здесь так много хороших игроков и хороших команд".



"Хорошо, что мы лидируем, но этого недостаточно, чтобы чувствовать себя комфортно", — цитирует Слота Liverpool Echo.