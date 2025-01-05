Рэшфорд угодил в опалу к Амориму после посещения бара

Маркус Рэшфорд Нападающий Маркус Рэшфорд угодил в опалу к главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Рубену Амориму после посещения бара.

Напомним, Рэшфорд не попадал в заявку "Юнайтед" на четыре матча подряд и лишь против "Ньюкасла" перед Новым годом был назван среди запасных, так и не появившись на поле.

Такое отношение Аморима к Рэшфорду стало сюрпризом, если учесть, что Маркус забивал в обоих первых матчах Рубена в "Юнайтед".

Как сообщает The Athletic, Аморим решил наказать Рэшфорда после того, как узнал о посещении Маркусом одного из баров в Манчестере менее чем за 48 часов до матча Премьер-Лиги против "Эвертона" 1 декабря.

И хотя "Юнайтед" тот матч выиграл со счетом 4:0, а Рэшфорд оформил дубль, Аморим не простил 27-летнему англичанину столь непрофессиональное поведение.

В результате Рэшфорд остался вне стартового состава на матч против "Арсенала", сыграл против "Виктории" в Лиге Европы, а затем пропустил те самые пять поединков.

Источник добавляет, что боссы "Юнайтед" поддержали Аморима в этом решении. Правда, сам Рэшфорд отрицает посещение питейного заведения.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2025 15:00

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  1. ar7em 05.01.2025 16:35 # ar7em
    будет весело, загтавливаем поп-корн

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  2. electric 05.01.2025 15:27 # electric
    Всё ясно. Аморим напросился. Рэш долго терпел эту гниль...

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