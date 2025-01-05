Рэшфорд угодил в опалу к Амориму после посещения бара
Нападающий Маркус Рэшфорд угодил в опалу к главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Рубену Амориму после посещения бара.
Напомним, Рэшфорд не попадал в заявку "Юнайтед" на четыре матча подряд и лишь против "Ньюкасла" перед Новым годом был назван среди запасных, так и не появившись на поле.
Такое отношение Аморима к Рэшфорду стало сюрпризом, если учесть, что Маркус забивал в обоих первых матчах Рубена в "Юнайтед".
Как сообщает The Athletic, Аморим решил наказать Рэшфорда после того, как узнал о посещении Маркусом одного из баров в Манчестере менее чем за 48 часов до матча Премьер-Лиги против "Эвертона" 1 декабря.
И хотя "Юнайтед" тот матч выиграл со счетом 4:0, а Рэшфорд оформил дубль, Аморим не простил 27-летнему англичанину столь непрофессиональное поведение.
В результате Рэшфорд остался вне стартового состава на матч против "Арсенала", сыграл против "Виктории" в Лиге Европы, а затем пропустил те самые пять поединков.
Источник добавляет, что боссы "Юнайтед" поддержали Аморима в этом решении. Правда, сам Рэшфорд отрицает посещение питейного заведения.
05.01.2025 15:00
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будет весело, загтавливаем поп-корн
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Всё ясно. Аморим напросился. Рэш долго терпел эту гниль...
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