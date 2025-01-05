"Тоттенхэм" купил Кински за 12.5 млн. фунтов

"Тоттенхэм" подтвердил приобретение голкипера пражской "Славии" Антонина Кински за 12.5 млн. фунтов.

Кински заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2031 года и будет выступать за команду Анге Постекоглу под 31-м номером.



В этом сезоне 21-летний Кински сыграл 29 матчей за "Славию" во всех соревнованиях, 14 раз сохранив свои ворота на замке.



К приглашению игрока молодежной сборной Чехии U-21 "Тоттенхэм" подтолкнули серьезная травма первого номера Гульельмо Викарио и невыразительная игра его дублера Фрэйзера Форстера.



Упомянутый Форстер пропустил проигранный "Тоттенхэмом" матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" накануне, из-за чего "шпорам" пришлось довериться дебютанту Брэндону Остину.