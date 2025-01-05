Аморим признался, что тяжело переживает результаты МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признался, что тяжело переживает плохие результаты своей команды.

К противостоянию с лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем" подопечные Аморима подходят с серией из четырех поражений подряд во всех соревнованиях.



"Юнайтед" проиграл пять из восьми матчей Премьер-Лиги при Амориме, и Рубену очень сложно это принять.



"Вы можете видеть по моему лицу, вы можете сравнить, каким он было, когда я перешел, и какое оно сейчас. Конечно, это большое давление. Для меня имеет значение гордость, а также хорошая игра. Тебе сложнее, когда вы не играете хорошо".



"Когда я пришел, то заранее все объяснил. Даже когда вы, парни, говорили о топ-4 после "Эвертона", я объяснил, что ожидаю сложностей. Но со всеми этими проблемами, плохой игрой и поражениями тяжело совладать".



"Это действительно тяжело. Этому и положено быть тяжело. Мне могут помочь лишь тренировки с игроками. Также теперь у меня есть семья здесь, так что это по-другому, и это может очень мне помочь", — цитирует Аморима The Independent.