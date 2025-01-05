Слот напомнил Тренту, как Джеррард отказал "Реалу"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот напомнил своему защитнику Тренту Александер-Арнольду, какое решение насчет "Реала" в свое время принял Стивен Джеррард.

В данный момент Александер-Арнольд выбирает между тем, чтобы сохранить преданность родному "Ливерпулю", и тем, чтобы отправиться в "Реал".



В 2008 году такой же выбор стоял перед Джеррардом, но тот отверг "Реал" и вошел в историю одним из лучших игроков "Ливерпуля" всех времен.



"Кажется, был один игрок, которого "Реал" по-настоящему жаждал заполучить, но он не перешел. Такое было. Все эти вопросы насчет Трента из серии "если, если, если". Мой ответ заключается в том, что он с нами, и он полностью сосредоточен на нас".



"Почти каждый включил его в свою символическую сборную первой половины сезона. Это показывает, насколько он сосредоточен на игре за нас в данный момент. Это единственный ответ, который я могу дать вам. На мой взгляд, это совершенно не отвлекает, и я не вижу, чтобы как-либо отвлекался сам Трент".



"Просто посмотрите, как он играет и тренируется. Я вижу, как он тренируется каждый день, и это совершенно его не отвлекает. То же самое с Виргилом Ван Дейком и Мо Салахом".



"И со всеми остальными игроками, потому что, когда вы играете за такого рода клуб, каждый игрок будет представлять интерес для кого-нибудь. Это часть футбола, и поэтому мы не отвлекаемся на это", — цитирует Слота Daily Mirror.