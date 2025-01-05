"Милан" хочет арендовать Рэшфорда

Итальянский "Милан" задумывается о приглашении нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда на правах аренды.

Рэшфорд не сыграл ни минуты в пяти последних матчах "Юнайтед" после того, как угодил в опалу к главному тренеру Рубену Амориму. Поединок против "Ливерпуля" в воскресенье Маркус тоже пропустит — из-за болезни.



"Юнайтед" предпочел бы сразу избавиться от Рэшфорда, но установленная за Маркуса цена в 40 миллионов фунтов вкупе с его зарплатой в 325,000 фунтов в неделю делают постоянный трансфер в январе маловероятным.



Поэтому "Юнайтед" готов рассмотреть предложения по Рэшфорду насчет аренды с последующим выкупом, и Daily Mail утверждает, что сразу несколько клубов проявили к этому интерес.



Сам Рэшфорд уже отверг интерес из Саудовской Аравии и предпочел бы перебраться в Испанию, но "Барселона" не имеет ресурсов для приглашения 27-летнего англичанина, даже на правах аренды.



В этой ситуации Рэшфорд может обратить внимание на итальянскую Серию А, где его хотят "Наполи" и теперь "Милан", испытывающий проблемы с игрой в атаке.



За интересом "Милана" к Рэшфорду стоит бывший партнер Маркуса по "Юнайтед" в лице Златана Ибрагимовича, который после завершения игровой карьеры остался в структуре клуба с "Сан-Сиро".