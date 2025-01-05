"Арсенал" потерял Нванери с травмой

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что замена вингера Итана Нванери в перерыве матча против "Брайтона" была вызвана травмой.

Именно Нванери открыл счет в субботнем матче Премьер-Лиги, который завершился для "Арсенала" вничью 1:1.



В перерыве Нванери уступил свое место на поле Габриэлю Мартинелли, и теперь 17-летний англичанин составит компанию Букайо Сака, Рахиму Стерлингу, Бену Уайту и Такехиро Томиясу в лазарете "канониров".



"Это действительно плохие новости, потому что, думаю, мы потеряли его. Нам пришлось заменить его в перерыве из-за кое-каких мышечных проблем", — сообщил Артета BBC.